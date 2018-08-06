Google заставил владельцев Android серьезно поволноваться

Причина беспокойства заключалась в появлении в контактах смартфонов непонятного номера, неизвестного владельцам. Сначала они не могли разобраться в случившемся, но вскоре компания дала ответ на все вопросы.

Подписчики опубликовали в соцсети Twitter многочисленные послания с прилагающимися к ним скриншотами, призванными подтвердить правдивость их слов, в которых в списках котактов появлялся номер, состоящий из цифр 1-800-300-1947. Этот номер появился не только в гаджетах, функционирующих на базе Android, но и в iPhone, в случае если пользователь импортировал контакты с устройства Android.

Он являлся старым бесплатным номером для уникального идентификационного органа Индии (UIDAI), который организовали в 2009 году по решению местных властей. Этот орган занимался выпуском 12-значных уникальных идентификационных номеров для населения страны, а также запуском базы данных, содержащей личную информацию.

Эксперты по безопасности обратились с вопросами к компании Google, котрая взяла всю вину на себя и принесла извинения напуганным пользователям. Они назвали произошедшее сбоем в системе, который будет улажен в ближайшее время, при этом призывая людей не беспокоиться, поскольку они не пытались несанкционированно добраться к личным данным устройств Android.

Пойда Анна