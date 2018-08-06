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| | Starbucks не собирается самостоятельно принимать криптовалюту для оплаты в кофейнях

Starbucks не собирается самостоятельно принимать криптовалюту для оплаты в кофейнях

Сегодня, 12:24

Партнерами компании выступают Microsoft и Intercontinental Exchange. Форма оплаты является непрямой.

В ближайшее время фирма Starbucks даст возможность потребителям использовать криптовалюту для оплаты услуг в кофейнях. Она не собирается самостоятельно принимать цифровые деньги как средство оплаты в заведениях общественного питания. Посредником в данном случае выступит Bakkt, представители которой станут в автоматическом режиме обменивать биткоины на доллары, используемые в качестве оплаты.

Starbucks запустит новую систему в конце осени. Предполагается, что она будет работать и для остальных частных организаций.

Ранее сообщалось о намерении украинского правительства легализовать криптовалюту с ее дальнейшим налогообложением. Пошлины станут взыматься в случае вывода средств в фиатные деньги или во время приобретения товаров и оплаты услуг, ее размер составит 5%, физлицам также придется платить военный сбор (1,5%).


Никита Готский
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