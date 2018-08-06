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| | Заряжай правильно: Эксперты раскрыли самые распространенные мифы про зарядку смартфонов

Заряжай правильно: Эксперты раскрыли самые распространенные мифы про зарядку смартфонов

Сегодня, 10:47

Заряжая мобильные устройства правильно, можно существенно увеличить срок их эксплуатации.

 

Эксперты дали ряд советов, дабы увеличить продолжительность автономной работы гаджетов. Они раскрыли самые распространенные мифы про зарядку смартфонов и рекомендуют избегать ошибок, чтобы улучшить работоспособность аппаратов. Первое неверное предположение говорит о перегреве аккумулятора, если оставить телефон заряжаться на ночь. Современные устройства самостоятельно регулируют температуру, поэтому опасаться этой проблемы не стоит. Нельзя класть смартфон под подушку и тогда с батареей ничего плохого не произойдет.

Второй миф гласит о необходимости полностью разряжать гаджет. Новые литий-ионные батареи можно подключать к питанию даже при не до конца израсходованной энергии. При каждой перезарядке объем аккумулятора действительно уменьшается, но очень незначительно. За несколько лет снижение емкости составляет примерно 20%. За такой срок пользователи приобретают новый смартфон и не замечают ухудшений.

Третье заблуждение касается необходимости подпитывать энергией смартфон исключительно с помощью оригинального зарядного устройства. Это мнение является ложным, поскольку при использовании зарядки другого производителя можно только продлить процедуру, но это не скажется на качестве работы батареи. С опаской следует относится только к продукции сомнительного происхождения.

Вопреки бытующему мнению, пользоваться гаджетом во время зарядки можно. Он не взорвется, не ударит током, не принесет вред здоровью человека. Однако срок эксплуатации устройства снизится. Принудительное завершение и закрытие процессов не сэкономит энергию, поэтому не стоит этого делать. И, напоследок, эксперты советуют не переживать по поводу работающих Bluetooth, Wi-Fi и геолокации. Если батарея держит заряд сутки, то эти службы израсходуют энергии примерно на полчаса функционирования гаджета.


Домбровский Сергей
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