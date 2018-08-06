Аналитики назвали 5 лучших гаджетов для купания в море

Если в характеристиках гаджета заметить аббревиатуру «IP», то уже понятно, что речь идёт о защите. Далеко не каждый человек понимает, о чём конкретно говорят следующие цифры и какой из гаджетов подойдёт для плавания в воде.

Осталось чуть меньше месяца до конца лета, и многие россияне пытаются поднажать, чтобы отпуск получился незабываемым. Гаджеты с собой берут уже абсолютно все, включая бабушек и дедушек. Чтобы не оставлять девайсы на пляже, следует знать принцип системы защиты от пыли и влаги. «IP» - это аббревиатура от «Ingress Protection», что обозначает международную систему классификации, которая свидетельствует о защите от ударов и воды.

Но больше имеют значимость последующие цифры. 0 – это полное отсутствие защиты, а 9 – защита от струй воды высокой температуры. В основном, все современные гаджеты выпускаются под IP67 и IP68. Даже этого будет достаточно, чтобы просто покупаться в море со смартфоном, часами, экшн-камерой или же фитнес-браслетом.

Аналитики протестировали более сотни гаджетов и назвали 5 самых лучших для плавания в море. На первом месте оказался Samsung Galaxy S9+. У него степень защиты IP68, и под водой можно будет сделать неплохие снимки. Стоит не забывать, что в агрессивной среде, где много оксидов и солёной воды, даже сам корпус может постепенно повреждаться. Для того чтобы насладиться музыкой в море подойдет беспроводная колонка JBL Xtreme Black. Она получила степень защиты IPX6.

Но и экшн-камера GoPro HERO в комбинации с Galaxy S9+ позволит полностью насладиться хорошими кадрами и запечатлеть пейзажи. Даже Xiaomi Mi Band 2 позволит не только в воде следить за временем, но и отслеживать своё состояние здоровья. Кто не любит фитнес-браслеты, то альтернативой станут часы Suunto Spartan Trainer. Они хорошо защищены от попадания воды, и даже на глубине до 100 метров будут показывать верные результаты в сопряжении со смартфоном. Такого комплекта будет вполне достаточно, чтобы отдых на море или озере стал незабываемым.

Вещий Олег