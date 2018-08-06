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| | Камера Hydrus VR сняла 8K-видео в кромешной тьме на глубине 300 метров под водой

Камера Hydrus VR сняла 8K-видео в кромешной тьме на глубине 300 метров под водой

Сегодня, 09:56

VR-шлемы превзошли самые смелые ожидания. Отныне для снятия на камеру подводных жителей не нужно применять дополнительные проекторы.

 

Камера Hydrus VR сняла 8K-видео на глубине 300 метров под водой, где уровень света составляет всего 0,004 люкса. Фактически работа велась в кромешной тьме, но благодаря новейшим технологиям аппаратура отлично справилась с возложенными на нее задачами. В Hydrus VR используют десять ультра-чувствительных сенсоров Sony. С помощью этой технологии получается видео отличного качества, созданное в сложнейших условиях. Экспериментаторы провели несколько дней на Каймановых островах, где вели съемку подводного царства с океанского дна. Ролик получился впечатляющим.

[media=https://youtu.be/b9e3oljEk4A]

Цена Hydrus VR не называется. Предполагают, что камера предназначена для компаний, поскольку рядовому покупателю она покажется чересчур дорогой. Система великолепно подойдёт для создания документальных фильмов под водой. Зарядки аккумулятора Hydrus VR хватает на два часа непрерывной работы. С помощью дополнительных модулей можно довести это время до восьми часов.


Домбровский Сергей
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