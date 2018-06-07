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| | В Сети появилось «живое» видео флагманского Xiaomi Mi 8

В Сети появилось «живое» видео флагманского Xiaomi Mi 8

Сегодня, 11:43

Пользователи убедились, что компания последовала примеру Apple, оснастив свой смартфон «монобровью», как у iPhone X.

В Сети появилось первое «живое» видео флагманского гаджета от компании Xiaomi модели Mi 8. В основе устройства использован флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845, который устанавливается на мобильные устройства премиального типа. На задней панели устройства установлен дактилоскопический сенсор и двойная основная камера, а матрица дисплея с разрешением Fell HD+ предоставляет возможность пользоваться функцией Always On Display, которая демонстрирует наиболее важную информацию (заряд батареи, дата, время) на экране смартфона даже тогда, когда он находится в спящем режиме.

Как и iPhone X, Xiaomi Mi 8 лишён навигационных кнопок под дисплеем, из-за чего управление гаджетом осуществляется посредством различных жестов. Цветовая палитра корпусов флагмана представлена такими вариантами: чёрный, золотой, голубой и белый.


Александр Вест
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