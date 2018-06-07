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| | В США опасаются возвращения «российского проклятия»

В США опасаются возвращения «российского проклятия»

Сегодня, 10:00

Американские военные испугались будущей модернизации российского ракетоносца-бомбардировщика, который может развивать сверхзвуковую скорость.

В США опасаются возвращения так называемого «российского проклятия», как прозвали самолёт модели Ту-22М3 во времена холодной войны. В американском издании The National Interest была опубликована информация о том, что в данный момент США не имеют никаких методов по перехвату сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков, так как ранее эту цель выполняли реактивные истребители модели F-14 Tomcat, которые в данный момент сняты с вооружения страны.

В издании подчеркнули, что Ту-22М3 сам по себе несёт огромную опасность для потенциального противника, а в планах российских инженеров произвести его модернизацию, в ходе которой сверхзвуковой бомбардировщик обзаведётся крылатыми ракетами Х-32, из-за чего ряд объектов Североатлантического альянса станет крайне уязвимым.


Александр Вест
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