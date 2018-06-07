США опасаются «убийственного» российского самолёта

Американские журналисты рассказали об истребителе, который представляет серьёзную опасность для потенциальных противников России.

В издании Military Watch была опубликована статья об одном из российских самолётов, "убийственного" боевого потенциала которого всерьёз опасаются США. Речь идёт о российском истребителе МиГ-31, который специалисты из РФ оснастили гиперзвуковым комплексом под названием «Кинжал». В американском издании отметили, что боевой потенциал МиГ-31 не имеет себе равных во всём мире, так как российский истребитель-перехватчик может с одинаковым успехом вести охоту за морскими судами противника, а также атаковать воздушные цели.

В материалах Military Watch указано, что на данный момент данный истребитель является самым быстрым боевым современным самолётом во всём мире, а его размеры позволяют переносить и использовать очень тяжёлые боеприпасы, которые не могут себе позволить другие модели. Журналисты подчеркнули, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» могут поражать с огромного расстояния даже крупные корабли противника.

Александр Вест