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| | Xiaomi объявила о начале продаж в России флагманского безрамочника Mi Mix 2S

Xiaomi объявила о начале продаж в России флагманского безрамочника Mi Mix 2S

Сегодня, 09:02

Устройство получило двойную основную камеру, оно значительно компактнее и легче своего предшественника. Помимо этого, девайс стал первым от китайского бренда, который обладает беспроводной зарядкой.

 

У Xiaomi Mi Mix 2S значительно уменьшилась нижняя кромка дисплея, в правом углу которой все также располагается селфи-камера. Задняя панель выполнена из стекла, а боковая рамка из алюминия. Помимо этого, предусмотрена специальная релизная версия смартфона с керамическим корпусом и высокими характеристиками.

Обычная версия выйдет в черном цвете, керамическая в белом. К российскому пользователю флагманский безрамочник попадет в одном из двух вариантов на 64 или 128 гигабайт. Ценник за девайс такой комплектации 34 990 и 37 990 рублей соответственно. Оснащается Xiaomi Mi Mix 2S 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+.

Сканер отпечатков пальцев будет размещен, по традиции для китайцев, на задней панели. Помимо этого, порадовать пользователей должна двойная основная камера на 12 Мп с оптическим зумом и основным сенсором Sony IMX363.

Фронтальная камера функционирует на базе искусственного интеллекта и может использоваться для разблокировки смартфона по лицу. За быстродействие отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 845 и до 8 гигабайт оперативной памяти.


Николай Офицеров
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РИА ВладТайм
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