Штраф Google от Еврокомиссии по делу об Android может составить $11 млрд

Столь внушительный штраф корпорации возможно придётся оплатить за нарушение антимонопольного законодательства.

В издании Financial Times появилась статья о том, что штраф, который эксперты Еврокомиссии могут наложить на компанию Google по делу об Android, может составить 11 миллиардов долларов. По данным издания, окончательное решение относительно наказания корпорации будет принято в течение нескольких следующих недель, а точная сумма штрафа всё ещё обговаривается европейскими специалистами. В Еврокомиссии сообщили о том, что антимонопольное законодательство Google нарушила, когда ущемляла интересы своих конкурентов посредством установки условий лицензирования на свою фирменную операционную систему.

Данные действия со стороны «корпорации добра» позволяли Google отдавать предпочтение собственным онлайн-сервисам, нарушая условия здоровой конкуренции. Заметим, 11 миллиардов долларов является лишь 10% от годовой прибыли компании.

Александр Вест