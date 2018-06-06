Платные приложения в App Store могут временно стать бесплатными

Команда разработчиков предложила руководству компании Apple предоставлять пробный период пользования некоторыми платными приложениями. Администрация корпорации собирается пойти на встречу создателям и пользователям мобильных программ.

Уже давно группа разработчиков мобильных приложений для устройств компании Apple под названием The Developers Union предлагала руководству магазина App Store пересмотреть политику предоставления бесплатного пробного периода для использования некоторых приложений. Недавно вышла новая версия руководства App Store, где обозначены изменения относительно использования бесплатного периода для программ. Благодаря этому каждое платное приложение может предоставить пользователю пробную версию.

При скачивании приложения пользователя уведомят о том, что бесплатно пользоваться им можно будет ограниченный срок. Кроме того, будут информировать о том, какие именно функции и услуги предоставит скачанное приложение.