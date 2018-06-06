Стартап Kitty Hawk представил новый вид персонального летательного аппарата

Новое средство передвижения по воздуху получило название флаер, его полет обеспечивает электрическая тяга. На нынешнем этапе разработки флаер может лететь в течение 12-20 минут над водой.

Работой над стартапом Kitty Hawk занимается глава Alphabet, который также был одним из сооснователей Google, Ларри Пейдж. С 2017 года разработчики создают персональный электросамолет, который на нынешнем этапе разработки может взлетать максимум на 20 минут с воды и садиться только на воду. Благодаря легкости и своим небольшим размерам (4,2х2,6 м) флаер может развивать скорость около 32 км в час. Разработчики пока не сообщают стоимость подобного индивидуального водного самолета, но намерены установить такие аппараты во множестве мест отдыха по всему миру.

Еще один проект Пейджа – это двуместное такси Cora, управлять которым будет автопилот. Особенностью данного транспортного средства также является то, что оно будет передвигаться по воздуху. В настоящее время испытания Cora проходят в Новой Зеландии.