Минкомсвязь собирается запустить единый поисковик госинформации

В настоящее время государственная информация выдается по требованию пользователей в разных коммерческих поисковиках, вроде Google или «Яндекс». Министерство хочет создать такой поисковик, где госинформация выдавалась бы в первую очередь.

Алексей Козырев, являющийся замглавой Минкомсвязи, сообщил о планах создания единого поисковика для госинформации. Основной принцип его работы будет заключаться в том, что информация государственного значения будет выдаваться в поисковике выше объявлений рекламных сайтов. В настоящее время создание поисковика находится на стадии консультации. Козырев сообщил, что пока предоставить свою базу для создания ресурса может «Спутник», но велись переговоры и с «Яндекс».

Замглавы Минкомсвязи сообщает, что в настоящий момент государство не может конкурировать с бизнесом на коммерческих сервисах. Из-за этого, когда человек вводит в популярный поисковик запрос, к примеру, о получении загранпаспорта, ему выдается результат, где на первом месте рекламные объявления. Козырев напоминает, что достоверная информация, связанная с государством, расположена по ссылке gov.ru, на которой имеется бета-версия государственного поисковика.