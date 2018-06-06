Dell представила новый компьютер для геймеров

Компания Dell сообщила о выходе нового настольного игрового компьютера за $849. Презентация новинки состоится 12 июня в США.

Новый компьютер Inspiron Gaming Desktop нацелен, прежде всего, на то, чтобы соответствовать требованиям современных игр. Поэтому в устройстве представлен процессор AMD Ryzen второго поколения, который поддерживает графику AMD Radeon RX. Несмотря на то, что остальные характеристики разработчики стараются держать в тайне известно, что объем оперативной памяти будет 32ГБ, а жесткого диска – 2ТБ. Производители сообщали об экспериментах с формой корпуса, чтобы улучшить вентиляцию. Это позволит улучшить разгон и повысить производительность компьютера.

Передняя часть корпуса покрыта синими светодиодами. Кроме того, предусмотрены разъем для USB-C 3.1 и шесть портов USB 3.0.

Попова Дарья