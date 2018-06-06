LG официально представил смартфон Q Stylus со стилусом

Данное устройство находится в среднем сегменте мощности, но выполнено в модном нынче безрамочном дизайне.

На задней панели размещен сканер отпечатков пальцев, что также позволяет быстро делать селфи. Смартфон также оснастили защитой от пыли и влаги на уровне IP68 и соответствие военному стандарту MIL-STD 810G по прочности. Комплектуется экран 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением FuLL HD+ (2160 x 1080 пикселей).

Основная камера устройства выдает 16 мегапикселей, фронтальной - 8 и 5 мегапикселей. Аппаратной основой для устройства стал неназванный процессор на восемь ядер частотой 1,5 или 1,8 Ггц, а также 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD до объема в 2 терабайта. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1.0 Oreo. В разных странах LG Q Stylus обещают представить в одной или нескольких вариациях: продвинутой Q Stylus+, базовой Q Stylus и упрощённой Q Stylus. Модель LG Q Stylus+ отличается объёмом памяти — 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Николай Офицеров