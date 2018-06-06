«Ростех»: Отечественная AVES-S станет аналогом Skype для госорганов

Программа для коммуникации обладает высоким уровнем информационной безопасности. С помощью новинки можно проводить защищенные видеоконференции в Full HD.

Представители пресс-службы государственной корпорации «Ростех» представили новый отечественный аналог Skype. С помощью AVES-S можно проводить видеоконференции с соблюдением высокого уровня безопасности в формате Full HD. Во время демонстрации работы программы был произведен сеанс видеосвязи между Иннополисом и Петербургом.

Кроме того, можно использовать текстовые сообщения в чате, а также производить совместную работу над документами, показывать презентации, проводить опросы, записывать видеоконференции. Программа для коммуникаций может быть использована государственными ведомствами и промышленными предприятиями. Также есть все возможности для использования видеосвязи в целях обеспечения удаленного присутствия подсудимого во время слушанья дела в суде. Использовать AVES-S смогут и для телемедицины или наблюдения за технологическими процессами.