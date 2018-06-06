Мягкий робот показал, как нужно правильно обнимать людей

Секрет идеальных объятий ему подсказали немецкие инженеры, а он уже продемонстрировал, как приятные «обнимашки» работают на практике. Выяснилось, что «плюшевый» механизм обнимает добровольцев очень крепко, но отпускает их сразу после того, как они отпустят его. Свое изобретение разработчики представили на конференции HRI 2018.

Инженеры обратили внимание на то обстоятельство, что люди склонны одушевлять роботов, из-за этого в фантастических фильмах механизмы практически не отличимые от людей и часто наделены эмоциями. В реальности пока до эмоциональных роботов далеко, но практически все механизмы делают антропоморфными – очеловеченными. Поэтому и черты у роботов, как и у людей. Однако изобретатели Алексис Блок и Катерина Кюхенбекер из Института интеллектуальных систем общества Макса Планка решили пойти дальше и озадачились реакцией людей не только на внешность робота, но и на поведение механизмов. Ученые подчеркивают, что их интересовало создание аппаратных средств, помогающих имитировать социальный контакт.

Инженеры создали робота и научили его объятиям. При этом мягкий робот был сконструирован по образу человека и подобию. Эксперты показали аппарату, как н6ужно правильно обнимать людей, а затем начали отслеживать, как люди реагируют на внешность механизма и на сами «обнимашки». Базой для нового андроида стал двурукий робот Willow Garage PR 2, который недавно научился одевать людей.

В эксперименте приняли участие 30 добровольцев. Каждый из них побывал в объятиях робота по 12 раз. Первые три сеанса механизм «подгоняли» внешне – ему добавляли мягкие детали из ткани и пены, включали и регулировали подогрев, а уже после создатели отрегулировали силу и продолжительность объятий. Пробовали разводить руки робота одновременно с человеком, сразу после него, или по прошествии нескольких секунд.

В итоге исследователи выяснили, что люди любят мягких роботов, но теплый он или нет – им неважно. Также оказалось, что большинство добровольцев предпочитали крепкие объятия, которые завершались сразу после того, как руки разомкнул человек.

Дарья Светозарова