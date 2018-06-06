В WatchOS 5 появится функция выбора Wi-Fi-сети

Владельцы «умных» часов от Apple смогут воспользоваться новой операционной системой WatchOS 5 во второй половине сентября 2018 года. Но уже сейчас некоторые смогли с ней ознакомиться, и рассказали об основных изменениях в Apple Watch.

Основным нововведением станет возможность для пользователя подключать и отключать Wi-Fi самостоятельно. В предыдущих версиях часов такой функции не было, как и не было списка выбора доступных беспроводных сетей. Теперь владельцы Apple Watch смогут выбирать из более удобных для себя вариантов. А для ввода пароля предусмотрена функция Scribble, позволяющая рисовать символы на экране устройства. Определиться между буквами и цифрами можно будет с помощью бокового колёсика. После ввода пароля пользователю нужно будет просто подключиться к беспроводной сети.

На данный момент известно, что новая операционная система появится на таких версиях «умных» часов, как Series 2 и Series 3, но неизвестно, будет ли она поддерживаться на Series 2. Оригинальные Apple Watch работать с WatchOS 5, что может разочаровать часть пользователей.

Павел Селивёрстов