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| | Блогер рассказал, как при помощи физики улучшить качество мобильной связи

Блогер рассказал, как при помощи физики улучшить качество мобильной связи

Сегодня, 18:01

Луганский блогер Kreosan снял видео о том, как можно усилить покрытие мобильно связи любого оператора путём сборки самодельного ретранслятора, даже если сигнал слабый или отсутствует полностью.

Ретранслятор – это оборудование связи, которое соединяет два или более радиопередатчика, отдалённых друг от друга на большие расстояния. Магазины предоставляют широкий выбор различных ретрансляторов и усилителей сигнала уже в собранном виде, но цена таких устройств довольно высокая.

Автор видео предлагает использовать наружную антенну, которую следует направить в сторону вышки вашего мобильного оператора (карту с расположением можно найти в интернете). Через кабель нужно соединить антенну со штырём от Wi-Fi роутера в помещении, что позволить пользоваться даже 4G,но только вблизи от роутера.

Чтобы усилить сигнал по всему помещению, Kreosan предлагает заказать плату для усилителя в интернете, а так же использовать зарядное устройство для мобильного телефона.

Комментаторы удивляются находчивости мужчины, называют его русским Илоном Маском и смеются, что его опыты напрямую связаны с его редким волосяным покрытием.


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