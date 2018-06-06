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| | В России хотят, чтобы во всех смартфонах было государственное приложение

В России хотят, чтобы во всех смартфонах было государственное приложение

Сегодня, 16:11

Об этом заявил министр цифровых технологий Алексей Козырев. Он считает, что данное приложение поможет россиянам выполнять множество задач, даже будучи оффлайн.

Под закон попадут абсолютно все смартфоны, которые будут продаваться на территории Российской Федерации после принятия закона об этом. В Министерстве цифровых технологий считают, что это приложение должно быть в смартфонах в обязательном порядке на уровне прошивки. Как именно в Министерстве собираются это сделать, пока непонятно.

Скорее всего, производителей обяжут «вшить» программу gov.ru в свои смартфоны. Однако некоторые могут быть не согласны с этим требованием, поэтому Россия и компании, выпускающие смартфоны, могут прийти к компромиссу. Возможно, программа будет скачиваться автоматически после того, как пользователь первично включает телефон и в качестве страны проживания указывает Россию, тогда программа будет загружена и установлена на смартфон пользователя. При наилучшем раскладе событий можно будет отменить установку приложения, нажав соответствующую кнопку.


Алиса Гилберт
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РИА ВладТайм
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