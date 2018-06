Индия получит «особенный» Xiaomi Redmi S2 в трёх цветах

В Сеть «убежали» данные о запуске продаж Xiaomi Redmi S2 на индийском рынке. Как сообщает местный авторитетный инсайдер Ишан Ашарвал, в Индии появится не совсем Redmi S2.

В своём микроблоге Ишан Ашарвал опубликовал фотографию и дополнительную информацию перед стартом продаж Xiaomi Redmi S2 в Индии. Инсайдер со всей уверенностью пишет, что на местные витрины гаджет подступит под именем Redmi Y2. Китайский «особенный» смартфон выйдет в трёх цветах: Dark Grey, Gold и Rose Gold. На данный момент много известно и о технических характеристиках Xiaomi Redmi Y2. Смартфон будет укомплектован аккумулятором на 3080 мАч, процессором Snapdragon 625 SoC и двойной основной камерой на 12+5 МП.

I can confirm that Redmi S2 is indeed launching in India as the Redmi Y2! It will be available in 3 colours options : Dark Grey, Gold & Rose Gold and 2 storage variants : 3GB RAM + 32GB ROM & 4GB RAM + 64GB Storage.#Xiaomi#XiaomiIndia#Mi#MiIndia#Redmi#RedmiY2#XiaomiRedmiY2 pic.twitter.com/d0OmafSB2p