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| | Индия получит «особенный» Xiaomi Redmi S2 в трёх цветах

Индия получит «особенный» Xiaomi Redmi S2 в трёх цветах

Сегодня, 15:32

В Сеть «убежали» данные о запуске продаж Xiaomi Redmi S2 на индийском рынке. Как сообщает местный авторитетный инсайдер Ишан Ашарвал, в Индии появится не совсем Redmi S2.

В своём микроблоге Ишан Ашарвал опубликовал фотографию и дополнительную информацию перед стартом продаж Xiaomi Redmi S2 в Индии. Инсайдер со всей уверенностью пишет, что на местные витрины гаджет подступит под именем Redmi Y2. Китайский «особенный» смартфон выйдет в трёх цветах: Dark Grey, Gold и Rose Gold. На данный момент много известно и о технических характеристиках Xiaomi Redmi Y2. Смартфон будет укомплектован аккумулятором на 3080 мАч, процессором Snapdragon 625 SoC и двойной основной камерой на 12+5 МП.

Сильной стороной Redmi Y2 является и 16-мегапиксельная фронтальная камера с технологией HDR и светодиодной подсветкой. Высокое качество изображений обеспечит 5,99-дюймовый дисплей FHD+. «Просочились» и предполагаемые ценники на гаджеты. За модели на 32 ГБ и 64 ГБ могут просить 149 долларов и 179 долларов США соответственно. Приобрести его можно будет исключительно через Amazon India.


Елизавета Трюфель
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