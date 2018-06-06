«Связной» ликвидирует «Евросеть» до конца 2018 года

Будет проведена оптимизация торговых точек, также «Связной» планирует открыть сотни новых салонов. О ребрендинге и смене концепции продаж рассказал главный акционер совместного предприятия компаний Александр Малис.

Совместное предприятие «Мегафона» и группы SLV Олега Малиса представило в столице РФ обновленный бренд «Связного». О нововведениях рассказал главный акционер предприятия Александр Малис. Ребрендинг будет реализован в течение двух лет, а «Евросеть» ликвидируют уже до конца текущего года. Все торговые точки будут оптимизированы, также планируется открытие новых салонов. Предполагается, что они будут объединены по направлениям в соответствии с потребностями клиентов. Для обновленного бренда специально создали константы фирменного стиля. Всего на ребрендинг «Связного» будет выделено более семи миллиардов рублей.

Напомним, что сделка по объединению «Евросети» и «Связного» была закрыта в конце предыдущего месяца.

Виктория Озерова