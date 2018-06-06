«Третья рука»: В США представили новую разработку для военнослужащих

Разработчики создали для военнослужащих новое приспособление, которое значительно упростит их работу. Особенно это коснется тех, кто работает с тяжелым оружием, таким как пулемет или винтовка.

Многие солдаты сообщают, что при работе с винтовками или другим тяжелым ручным оружием очень устают руки, ведь нужно все время быть наготове. Поэтому был создан сравнительно новый и простой в использовании помощник. Так из углепластика была создана «третья рука». Она крепиться вокруг пояса бойца и из нее выходит специальное приспособление, на котором можно зафиксировать тяжелое оружие. Весит оно от 1,4 до 1,8 килограмм. Эксперты заявляют, что это только начальная стадия этого оборудования и перед ними стоит обязанность улучшить его со временем.

Пользователи Сети, посмотревшие видеоролик с презентацией нового оборудования, стали обсуждать его. Большинство комментаторов нашли его бесполезным, некоторые заметили, что можно было использовать только ремень на которой и крепилось бы оружие.

Алиса Гилберт