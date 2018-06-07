Blizzard случайно «проговорилась» о создании новой части Diablo

Фанаты догадались о разработке очередной части популярной РПГ благодаря открывшейся вакансии художника подземелий.

Компания Blizzard случайно «проговорилась» о создании новой части ролевого экшена Diablo, которая ещё не была анонсирована. Представители компании разместили в Сети объявление, заявив о необходимости в своём штате нового художника, который начал бы работу по созданию подземелий в проекте, анонс которого ещё не состоялся. Специалисты считают, что если речь идёт именно о новой части в популярной франшизе, то её могут анонсировать уже до конца нынешнего года, так как Blizzard уже практически приступила к её созданию.

Однако, многие фанаты компании со скептицизмом отнеслись к данной новости, так как не исключено, что Blizzard сосредоточится на создании новых проектов, в которых, как и в Diablo, будут присутствовать подземелья. Представители компании огласят подробности своих новых игр на выставке E3 2018.

Александр Вест