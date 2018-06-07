«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Мнения

«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

Актёр Олешко отозвался о кончине Киры Муратовой Ученые из США создали нейросеть-психопата Платные приложения в App Store могут временно стать бесплатными Грузинский дизайнер обует модников в «российские паспорта» Хакеры украли персональные данные 100 000 000 пользователей соцсети MyHeritage Стартап Kitty Hawk представил новый вид персонального летательного аппарата МЧС: Существует угроза обрушения в горящем Доме педагогической книги в Москве Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018 из-за ее позиции по Донбассу После финала «Холостяк» Егор Крид бросил свою избранницу Дарью Клюкину Николай Соболев рассказал про обманы на ТВ В Сети набирает популярность хештег, посвященный прямой линии Путина Копию кольца Меган Маркл продают намного дешевле, чем оригинал
| | Blizzard случайно «проговорилась» о создании новой части Diablo

Blizzard случайно «проговорилась» о создании новой части Diablo

Сегодня, 05:40

Фанаты догадались о разработке очередной части популярной РПГ благодаря открывшейся вакансии художника подземелий.

Компания Blizzard случайно «проговорилась» о создании новой части ролевого экшена Diablo, которая ещё не была анонсирована. Представители компании разместили в Сети объявление, заявив о необходимости в своём штате нового художника, который начал бы работу по созданию подземелий в проекте, анонс которого ещё не состоялся. Специалисты считают, что если речь идёт именно о новой части в популярной франшизе, то её могут анонсировать уже до конца нынешнего года, так как Blizzard уже практически приступила к её созданию.

Однако, многие фанаты компании со скептицизмом отнеслись к данной новости, так как не исключено, что Blizzard сосредоточится на создании новых проектов, в которых, как и в Diablo, будут присутствовать подземелья. Представители компании огласят подробности своих новых игр на выставке E3 2018.


Александр Вест
Новости по теме
Blizzard тизерит релиз Diablo 3 на Nintendo Switch посредством ночника
Blizzard тизерит релиз Diablo 3 на Nintendo Switch посредством ночника

Компания Blizzard намерена выпустить легендарную игру Diablo 3 на современной консоли Nintendo Switch. Разработчики игры решили опубликовать тизер с ночником…

В Diablo 3 снова появится ретро-подземелье
В Diablo 3 снова появится ретро-подземелье

Компания Blizzard решила в честь Нового года порадовать поклонников игры Diablo 3. С 1 января в игру вернется ретро-подземелье из первой части, которое так…

Diablo III все же выйдет на игровой платформе Nintendo Switch
Diablo III все же выйдет на игровой платформе Nintendo Switch

Игра Diablo III все-таки появится на платформе Nintendo Switch. Об этом сообщают работники Evrogamer.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости