«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

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«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

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Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

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| | Программист и журналист доказали, что смартфон слушает своего собственника

Программист и журналист доказали, что смартфон слушает своего собственника

Сегодня, 15:26

Доказал это западный репортер Сэм Николсм. По его мнению, такой опцей пользуются мировые компании для продажи релевантной рекламы.

Николс доказал, что его смартфон регулярно слушает, что он говорит. Автор выслушал речь программиста Питера Хенвея, считающего, что в гаджете имеются слова-триггеры, принуждающие модель слушать своего владельца, действует механизм по принципу вызова голосового помощника.

Несколько дней журналист рассказывал своему смартфону о том, что он намерен приобрести новые рубашки для работы в офисе. Когда через время корреспондент открыл Facebook, то заметил рекламный лист с предложением купить недорогие рубашки. Хенвен считает, что сбор данных смартфоном направлен на точную «сортировку» рекламы, а спецслужбы вряд ли так прослушивают аппараты.


Никита Готский
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