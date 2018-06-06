Программист и журналист доказали, что смартфон слушает своего собственника

Доказал это западный репортер Сэм Николсм. По его мнению, такой опцей пользуются мировые компании для продажи релевантной рекламы.

Николс доказал, что его смартфон регулярно слушает, что он говорит. Автор выслушал речь программиста Питера Хенвея, считающего, что в гаджете имеются слова-триггеры, принуждающие модель слушать своего владельца, действует механизм по принципу вызова голосового помощника.

Несколько дней журналист рассказывал своему смартфону о том, что он намерен приобрести новые рубашки для работы в офисе. Когда через время корреспондент открыл Facebook, то заметил рекламный лист с предложением купить недорогие рубашки. Хенвен считает, что сбор данных смартфоном направлен на точную «сортировку» рекламы, а спецслужбы вряд ли так прослушивают аппараты.

Никита Готский