Завершающий сезон игры «Ходячие мертвецы» выйдет в августе

В скором времени авторы проекта будут принимать предварительные заказы на новую часть игры.

Компания Telitate Games обозначила срок выхода первого эпизода завершающей части игры «Ходячие мертвецы». Презентация пройдет 14 августа. Геймеры смогут обзавестись новинкой на такие игровые платформы, как Xbox One, PlayStation 4 и PC. Спустя два дня, 8 июня, разработчики начнут принимать предварительные заказы на «Ходячих мертвецов». Финальный раунд сезона состоит из четырех серий.

В последнем путешествии на геймеров ожидают некоторые инновации: свободная камера и резкие стычки с зомби, избежать их можно при внимательном мониторинге локаций.

Никита Готский