Израиль показал беспилотник-камикадзе Firefly

Дрон способен как проследить за соперником и давать целеуказания, так и наносить меткие удары по целям, находящимся на поверхности земли.

Новый беспилотник-камикадзе Spike Firefly создан на платформе Firefly сотрудниками израильской фирмы Rafael Advanced Defense. Официально продемонстрируют новинку на всемирной выставке вооружений, которая состоится в Париже 11-15 июня.

Spike Firefly обладает несущим винтом, который поднимает его на 60-метровую высоту. Дрон также использует ракету и механизм наведения. Длительность полета беспилотного устройства составляет 15 минут, его длина 80 см, а максимальная дальность перелета составляет полторы тысячи метров на открытой местности и 500 метров в условиях города. Габариты Firefly хорошо подходят для переноски устройства одним человеком, управляется дрон при помощи специального гаджета.

Никита Готский