Произошло это после того, как пользователи начали массово жаловаться на то, что их устройства превратились в «кирпичи».

Известно о том, что Apple срочно отозвала убивающую смарт-часы watchOS 5 beta 1, стало из официального пресс-релиза компании. Происходило это далеко не у всех пользователей, но проблема однозначно имеет место быть. Сроки решения проблемы компания не озвучила.

С официального сайта разработчиков уже пропал профиль и файл для обновления. Помимо этого, сотрудники Apple объяснили это следующим образом: «watchOS 5 beta 1 на данный момент недоступна. Проблема носит временный характер. Мы изучаем проблему, которая возникла у некоторых при обновлении. Если у вас возникли определенные проблемы, то обратитесь в службу AppleCare».

Специалисты из Apple также советуют в случае с ошибкой просто перезагрузить часы, зажав цифровую коронку и кнопку. Если же такой способ не помогает, то устройство стоит отдать в сервисный центр.

На данный момент поклонники продукции компании ожидают, когда доступ к бета-версии новой прошивки для смарт-часов будет вновь открыт для установки.

Николай Офицеров