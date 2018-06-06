Специалисты рассказали, как прослушиваются смартфоны

Имеются приложения с огромным числом слов-тиггеров, которые активизируют программу для прослушивания. Как правило, их используют в голосовых помощниках.

С помощью триггеров можно прослушать смартфон. Специалисты сообщают, что большая часть приложений просят доступ к микрофону гаджет. После произнесения специальных слов-триггеров смартфон приступает к обработке информации. Сигнал механизм получает после таких слов, к примеру, как «Привет, Siri». Такие технологии могут использоваться и в функционале иных программ.

Эксперты считают, что соцсети и мессенджеры тоже могут использовать триггеры для анализа слов юзеров. При этом они считают, что данные с обработанными сведениями применяются для таргетирования рекламы и в руки спецслужб не попадают.

Никита Готский