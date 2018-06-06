Китайские инженеры создали ботинки-гироскутеры

Устройство способно самостоятельно удерживать равновесие и разгоняться до восьми километров в час.

Китайские инженеры из компании InMotion создали ботинки-гироскутеры, которые отлично подойдут для тех людей, которые привыкли вести активный образ жизни. Каждый ботинок самостоятельно поддерживает равновесие, надёжно закрепляясь на ноге владельца данного девайса. Заметим, данная модель ботинок-гироскутеров может разгоняться до восьми километров в час. Каждый ботинок весит по 2,7 килограмма, а заряда батареи хватит, чтобы проехать до восьми километров, что означает час автономной работы. Специалисты компании уверяют, что данный девайс позволит получить новый опыт катания на независимых гироскутерах, которые больше походят на ролики, или коньки.

За движение устройства отвечают моторы мощностью в 250 W, а максимально переносимый вес установлен в районе 80-ти килограммов. В данный момент уже доступен предзаказ на устройство inMotion Hovershoes XI, которые обойдутся владельцам во внушительные 499 долларов, а распространяются они лишь на территории США. Первые продажи ботинок-гироскутеров начнутся в конце июля нынешнего года.

Александр Вест