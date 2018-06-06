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| | Apple AirPods получат уникальную функцию для людей с плохим слухом в iOS 12

Apple AirPods получат уникальную функцию для людей с плохим слухом в iOS 12

Сегодня, 08:24

Владельцы iPhone и iPad смогут слышать в наушниках всё, что происходит вокруг.

В свежем обновлении операционной системы iOS 12 специалисты из корпорации Apple добавят функцию для людей с плохим слухом, которая будет задействовать фирменные беспроводные наушники AirPods. Суть нововведения заключается в том, что человек с плохим слухом сможет постоянно носить фирменные беспроводные наушники, в которые будут транслироваться все звуки прямо с микрофона, встроенного в смартфон iPhone. Данную функцию решено было назвать Live Listen, а появится она в новой версии операционной системы iOS уже в сентябре нынешнего года.

Специалисты заявляют, что эта функция поможет лишь тем людям, у которых средний уровень глухоты и им не нужно использовать слуховой аппарат. Функция Live Listen позиционируется как помощник для людей с плохим слухом, так как iPhone можно расположить на столике в шумном ресторане, чтобы лучше слышать своего собеседника, или перед преподавателем на лекции, однако, не как замену профессиональным слуховым аппаратам.


Александр Вест
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