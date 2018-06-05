Nvidia представила чип для роботов, позволяющий выполнять 30 трлн операций

Компании не хватает мощного процессора, который смог бы значительно увеличить производительность машин. Тем не менее, новинку уже обозначили, как отличный мозг для подобных устройств.

Разработчик процессоров и графических ускорителей Nvidia презентовал чип Jetson Xavier, при помощи которого роботы могут изучать и анализировать пространство, а помимо этого, осуществлять 30 триллионов математических операций. В Nvidia свое изобретение назвали прибором, в котором искусственный интеллект с датчиками и иными дополнениями послужит хорошим мозгом для новых роботов.

Купить чип можно будет в конце года. Его начнут реализовывать с платформой Isaac для взаимодействия с 3D-камерами.

Никита Готский