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| | Nvidia представила чип для роботов, позволяющий выполнять 30 трлн операций

Nvidia представила чип для роботов, позволяющий выполнять 30 трлн операций

Сегодня, 19:32

Компании не хватает мощного процессора, который смог бы значительно увеличить производительность машин. Тем не менее, новинку уже обозначили, как отличный мозг для подобных устройств.

 

Разработчик процессоров и графических ускорителей Nvidia презентовал чип Jetson Xavier, при помощи которого роботы могут изучать и анализировать пространство, а помимо этого, осуществлять 30 триллионов математических операций. В Nvidia свое изобретение назвали прибором, в котором искусственный интеллект с датчиками и иными дополнениями послужит хорошим мозгом для новых роботов.

Купить чип можно будет в конце года. Его начнут реализовывать с платформой Isaac для взаимодействия с 3D-камерами.


Никита Готский
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