На форуме «InnoWeek-2018» в России представили мобильное приложение для сурдоперевода

Проектом DeafKIT, в рамках проходящего в Тюмени с 4 по 6 июня форума InnoWeek, было представлено приложение, автоматически осуществляющее сурдоперевод.

Российским проектом на «Битве стартапов» было представлено приложение, способное автоматически распознавать язык жестов и переводить его в текст.

Разработчики заявляют, что приложение в реальном времени распознает язык глухонемых людей путем видеофиксации и распознавания по специально разработанному алгоритму, после чего передает их в текстовом формате, либо проигрывается звуком.

Проект основан в декабре 2017 на Imagine Cup Hackathon, и уже в январе 2018 победил на Hackathon 2025 в Сколково.

На презентации разработки Амалия Копылова (одна из создателей новинки) пояснила, что десятая часть населения планеты ежедневно существует в полной тишине, и приложение создается в первую очередь для помощи таким людям. «При этом 70% глухих людей работают, но каждый день они сталкиваются с трудностями, такими, как непонимание и высокая стоимость услуг переводчика». Также Копылова добавила, что мобильное приложение будет представлено как конечному пользователю, так и бизнесу. Запуск тестовой версии приложения запланирован через месяц.

Новинка была представлена на «Битве стартапов», где экспертами оцениваются лучшие проекты в сфере IT. В 2018 году в ней принимают участие 285 проектов из разных стран, таких как Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан и Эстония.