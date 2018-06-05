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| | В Сети появился трейлер игры Code Vein о вампире

В Сети появился трейлер игры Code Vein о вампире

Сегодня, 18:07

Анимешный ролевик выйдет на платформы PS4, PC и Xbox One в конце сентября. Сюжет тизер игры не оставит равнодушного ни одного любителя подобных проектов.

 

Как сообщили в студии Bandai Namco, постапокалиптический боевик Code Vein выйдет на рынок 29 сентября, уже сейчас в мировой «паутинке» можно увидеть его трейлер.


Главный персонаж Code Vein: вампир, которому нужно пит кровь для активации собственных суперспособностей. Они необходимы ему для изучения подземелий и поиске данных о том, что произошло с миром. Спасает он его не сам: на каждую миссию вампир идет с одним из товарищей из таинственного общества «призраков». Друг тоже требует крови, так как без ее употребления он превращается в потерянного.


Никита Готский
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