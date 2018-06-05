Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Новый Jeep Grand Cherokee позаимствует платформу у Alfa Romeo Катя Жужа закрутила роман с сыном бизнесмена Валерия Маркелова Владелец сафари-парка в Крыму спас львицу от других хищников «волшебным тапком» СМИ: Кремль лжет об участии Су-57 в испытаниях в Сирии В Сети появился трейлер игры Code Vein о вампире Футболист, лишившийся 11 тысяч долларов по пути в Калининград, удивлен работой российской полиции В Чернобыле произошел крупный пожар Дипломат из Ирана призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела Сирии Борьба за наследство окончена: Брак Яковлева и Куцевол признали недействительным Иосиф Пригожин и Валерия празднуют 14-летие своей свадьбы ТЦ «Капитолий» на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за задымления Организаторы «Мисс Америка» впервые в истории исключили из программы дефиле в купальниках
| | Asus представила ноутбук с сенсорным экраном вместо тачпада

Asus представила ноутбук с сенсорным экраном вместо тачпада

Сегодня, 16:49

Презентация прошла в ходе выставки Computex 2018, проходившей в Тайбэе. Речь идет о ноутбке ZenBook Pro.

 

Отличительной чертой модели стало отсутствие тачпада, который компания решила заменить сенсорным экраном размером приблизительно со смартфон. Панель составила 5,5 дюйма и играет, по сути, вспомогательную роль. Она может выводить ярлыки для быстрого запуска программ, календаря, калькулятора, а также цифровой клавиатуры.

Если пользователь дополнительно установит плагин для браузера Chrome, то он сможет воспроизводить на мини-дисплее видео, взятые с YouTube. Помимо этого, ScreenPad может выступать, как второй экран для лэптопа. Режимы переключаются с помощью функциональной клавиши F6.

Сами Asus описывают свое нововведение, как «первый в мире умный тачпад», который, помимо всего прочего, тесно связан с Office. Пользователи смогут запускать Word, Excel и PowerPoint и гибко настраивать все необходимые параметры офисных программ.

 

ZenBook Pro будет предложен покупателю в нескольких конфигурациях. Топовая подразумевает наличие 4K-экрана размером в 15,6 дюйма и процессора Intel Core i9-8950HK. За видео будет отвечать Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB и 16 ГБ оперативной памяти.


Николай Офицеров
Новости по теме
ASUS выпустила обновленный смартфон Zenfone 3 Deluxe
ASUS выпустила обновленный смартфон Zenfone 3 Deluxe

Компания ASUS обновила смартфон Zenfone 3, наделив его компактным размером, мощной камерой и AMOLED-экраном.

Asus ZenBook Flip S стал самым тонким в мире ноутбуком-перевертышем
Asus ZenBook Flip S стал самым тонким в мире ноутбуком-перевертышем

Asus ZenBook Flip S стал самым тонким в мире ноутбуком-перевертышем. Его презентация состоится в китайском городе Тайбэе на выставке Computex.

Компания ASUS представила в России игровой ноутбук ROG G752
Компания ASUS представила в России игровой ноутбук ROG G752

Компания ASUS презентовала в России мощный игровой ноутбук модели ROG G752. Геймерская новинка оборудована IPS-экраном с антибликовым покрытием диагональю

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости