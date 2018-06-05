Asus представила ноутбук с сенсорным экраном вместо тачпада

Презентация прошла в ходе выставки Computex 2018, проходившей в Тайбэе. Речь идет о ноутбке ZenBook Pro.

Отличительной чертой модели стало отсутствие тачпада, который компания решила заменить сенсорным экраном размером приблизительно со смартфон. Панель составила 5,5 дюйма и играет, по сути, вспомогательную роль. Она может выводить ярлыки для быстрого запуска программ, календаря, калькулятора, а также цифровой клавиатуры.

Если пользователь дополнительно установит плагин для браузера Chrome, то он сможет воспроизводить на мини-дисплее видео, взятые с YouTube. Помимо этого, ScreenPad может выступать, как второй экран для лэптопа. Режимы переключаются с помощью функциональной клавиши F6.

Сами Asus описывают свое нововведение, как «первый в мире умный тачпад», который, помимо всего прочего, тесно связан с Office. Пользователи смогут запускать Word, Excel и PowerPoint и гибко настраивать все необходимые параметры офисных программ.

ZenBook Pro будет предложен покупателю в нескольких конфигурациях. Топовая подразумевает наличие 4K-экрана размером в 15,6 дюйма и процессора Intel Core i9-8950HK. За видео будет отвечать Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB и 16 ГБ оперативной памяти.

Николай Офицеров