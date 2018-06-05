На данный момент Минкомсвязи активно проводит испытания российской ОС альтернативы Android. Об этом проинформировал глава ведомства Константин Носков.

Во вторник в Ханты-Мансийске стартовал Международный IT-форум. На его открытии выступил и глава Минкомсвязи Константин Носков. Министр сообщил, что ведомство активно тестирует альтернативную российскую ОС Saifish. Он уверен, что мобильная платформа Saifish для чиновников заработает к концу 2018 года. Глава Минкомсвязи уточнил, что на данный момент ОС полностью разработана, осталось проверить только ее функционал. Он отметил, что поддерживает идею перехода чиновников на безопасную отечественную платформу, предложенную «Ростелекомом». Министр не уточнил, перейдут ли все чиновники на смартфоны на базе Sailfish, и коснется ли требование госкорпораций.

Напомним, что Sailfish Mobile OS Rus является первой отечественной ОС, разработанной, в первую очередь, для чиновников.

Виктория Озерова