Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Новый Jeep Grand Cherokee позаимствует платформу у Alfa Romeo Катя Жужа закрутила роман с сыном бизнесмена Валерия Маркелова Владелец сафари-парка в Крыму спас львицу от других хищников «волшебным тапком» СМИ: Кремль лжет об участии Су-57 в испытаниях в Сирии В Сети появился трейлер игры Code Vein о вампире Футболист, лишившийся 11 тысяч долларов по пути в Калининград, удивлен работой российской полиции В Чернобыле произошел крупный пожар Дипломат из Ирана призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела Сирии Борьба за наследство окончена: Брак Яковлева и Куцевол признали недействительным Иосиф Пригожин и Валерия празднуют 14-летие своей свадьбы ТЦ «Капитолий» на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за задымления Организаторы «Мисс Америка» впервые в истории исключили из программы дефиле в купальниках
| | Мобильная платформа Saifish для чиновников заработает к концу 2018 года

Мобильная платформа Saifish для чиновников заработает к концу 2018 года

Сегодня, 16:47

На данный момент Минкомсвязи активно проводит испытания российской ОС альтернативы Android. Об этом проинформировал глава ведомства Константин Носков.

 

Во вторник в Ханты-Мансийске стартовал Международный IT-форум. На его открытии выступил и глава Минкомсвязи Константин Носков. Министр сообщил, что ведомство активно тестирует альтернативную российскую ОС Saifish. Он уверен, что мобильная платформа Saifish для чиновников заработает к концу 2018 года. Глава Минкомсвязи уточнил, что на данный момент ОС полностью разработана, осталось проверить только ее функционал. Он отметил, что поддерживает идею перехода чиновников на безопасную отечественную платформу, предложенную «Ростелекомом». Министр не уточнил, перейдут ли все чиновники на смартфоны на базе Sailfish, и коснется ли требование госкорпораций.

Напомним, что Sailfish Mobile OS Rus является первой отечественной ОС, разработанной, в первую очередь, для чиновников.


Виктория Озерова
Новости по теме
"Почта России" потратит на смартфоны почтальонам 171 млн рублей
"Почта России" потратит на смартфоны почтальонам 171 млн рублей

"Почта России" потратит на смартфоны почтальонам 171 млн рублей, передают "Ведомости", ссылаясь на данные госзакупок. Сотрудники государственной организации

Минкомсвязи разработает расширение для жалоб на чиновников
Минкомсвязи разработает расширение для жалоб на чиновников

27 октября представитель Минкомсвязи РФ сообщил, что ведомство разработает расширение для жалоб на чиновников. В проект инвестируют 6,7 миллионов рублей.

В России могу появится смартфоны на отечественной операционной системе
В России могу появится смартфоны на отечественной операционной системе

Российские разработчики из компании «Открытая мобильная платформа» анонсировали выпуск мобильных телефонов на базе собственной операционной системы Sailfish

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости