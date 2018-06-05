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| | Гендиректор Apple раскрыл правду о зависимости от iPhone

Гендиректор Apple раскрыл правду о зависимости от iPhone

Сегодня, 16:43

Представитель компании признался, что он сам использует свой фирменный смартфон гораздо чаще, чем это следовало бы делать.

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук раскрыл всю правду о своей зависимости от iPhone. По словам Кука, он не воспринимал слишком частое пользование своим смартфоном, как проблему, пока не занялся тестированием функции под названием Screen Time, позволяющей отследить точное время, которое владелец гаджета тратит на его использование. Тим Кук отметил, что берёт в руки iPhone заметно чаще, чем следовало бы в его случае. Однако, гендиректор корпорации так и не раскрыл правду о приложениях, которые отнимают у него уйму свободного времени.

Кроме того, Тим Кук обозначил, что смартфоны, производимые компанией Apple, сами по себе зависимость вызвать не могут, так как её вызывает именно разнообразный цифровой контент и приложения, которые установлены в них. Заметим, функция Screen Time отслеживает работу каждого приложения и предоставляет временную статистику их использования.


Александр Вест
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