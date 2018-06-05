Эксперты рассказали, как создать анимированный смайлик на iPhone X

Самым главным нововведением операционной системы iOS 12 является создание уникальных анимированных смайликов, которые называются Memoji. Эксперты рассказали, как легко и просто создать личный смайлик на iPhone X.

Стало известно, что создание Memoji будет возможно только в iOS 12 и в тех iPhone, где присутствует система Face ID. Новая операционная система будет доступна для всех пользователей лишь осенью текущего года. Однако тестировщики бета-версии уже могут оценить все преимущества iOS 12.

Чтобы создать личный Memoji на iPhone X нужно открыть «Сообщения», а потом нажать на клавишу Animoji, где виднеется обезьянка. Далее следует нажать плюсик и начать создавать свой смайлик, после чего подтвердить готовый Memoji. В настройках анимации пользователь может самостоятельно менять цвет, добавлять аксессуары, волосы, а также менять размер глаз и губ.

Светлана Славянская