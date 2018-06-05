Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Звезда Playboy показала фото до и после операции Максим Галкин на отдыхе с детьми наслаждается отцовством Ученые: Дети могут вспоминать песни, услышанные во сне В Ростове мужчина выпал из окна туалета в полиции Начальника отдела собственной безопасности МВД Дагестана задержали в Москве Канье Уэст поведал о своем психическом заболевании Пассажиры Петербурга рассказали о потопе на станции «Бухарестская» В Индии археологи откопали древнюю колесницу «Горящий» НЛО сняли на видео над Новой Зеландией Очевидец снял на видео торнадо над Кировом Езда задним ходом закончилась дракой и смертью водителя Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
| | В Сети появились тизерные изображения смартфона Lenovo L78011

В Сети появились тизерные изображения смартфона Lenovo L78011

Сегодня, 13:56

Снимки гаджета с вырезом сверху экрана обнародовал источник. Автор подписал их как Lenovo Z5, но эксперты предполагают, что это версия Lite.

 

Во вторник, 5 июня, компания Lenovo презентует новый смартфон Z5 и его «младшую» версию Z5 Lite. Накануне в Сети появились тизерные изображения смартфона Lenovo под кодом L78011. Источник, обнародовавший фотографии, считает, что на снимках представлен именно Lenovo Z5, но характеристики и вырез сверху экрана заставил экспертов сомневаться в достоверности информации. Они предполагают, что на фото представлен Lenovo Z5 Lite, так как «старшая» версия анонсировалась компанией-производителем как абсолютно безрамочный смартфон, 95% передней панели которого занимает экран.

 

Уточняется, что Lenovo L78011 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 636, 4Гб оперативной и 64Гб встроенной и ОС Android 8.1 Oreo с оболочкой ZUI.


Виктория Озерова
Новости по теме
В Сети появился качественный рендер смартфона Lenovo Moto M
В Сети появился качественный рендер смартфона Lenovo Moto M

В сети появился качественный рендер ожидаемого смартфона Lenovo Moto M. За распространение снимка ответственен ретейлер Skinomi, который занимается продажей

Lenovo анонсировала доступный селфи-смартфон Vibe S1 Lite
Lenovo анонсировала доступный селфи-смартфон Vibe S1 Lite

Китайский производитель техники Lenovo анонсировал доступный вариант смартфона Vibe S1 под названием Lite. Как и в случае с более дорогой, в этой версии упор

В Сети появились снимки смартфона Lenovo A7010
В Сети появились снимки смартфона Lenovo A7010

В Сеть просочились снимки нового смартфона A7010 от компании Lenovo, официальная презентация которого еще не состоялась. Известно, что гаджет оснастили

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья

 27-летняя хип-хоп певица разместила на просторах своего Instagram серию фотографий, на которых она предстала в красном свете и максимально сексуальных позах.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости