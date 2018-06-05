В Сети появились тизерные изображения смартфона Lenovo L78011

Снимки гаджета с вырезом сверху экрана обнародовал источник. Автор подписал их как Lenovo Z5, но эксперты предполагают, что это версия Lite.

Во вторник, 5 июня, компания Lenovo презентует новый смартфон Z5 и его «младшую» версию Z5 Lite. Накануне в Сети появились тизерные изображения смартфона Lenovo под кодом L78011. Источник, обнародовавший фотографии, считает, что на снимках представлен именно Lenovo Z5, но характеристики и вырез сверху экрана заставил экспертов сомневаться в достоверности информации. Они предполагают, что на фото представлен Lenovo Z5 Lite, так как «старшая» версия анонсировалась компанией-производителем как абсолютно безрамочный смартфон, 95% передней панели которого занимает экран.

Уточняется, что Lenovo L78011 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 636, 4Гб оперативной и 64Гб встроенной и ОС Android 8.1 Oreo с оболочкой ZUI.

Виктория Озерова