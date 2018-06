На днях в Сети появилась информация о стоимости последователя десятой серии смартфонов Apple, дебют которого должен состоятся уже в этом году.

Сообщается, что новый iPhone X Plus получит ценник в 1 тыс. долларов. Компания не планирует снижать цену на свою технику, в частности на мобильное устройство iPhone X, вышедшее осенью прошлого года, а также его модификацию Plus. Разработчики намерены сохранить стоимость своих аппаратов на высоком уровне, а также добиться увеличения спроса на iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Известно, что iPhone X Plus получит 6,5-дюймовый экран. Многие эксперты предполагают, что девайс будет стоить намного дороже и сравняется с линейкой MacBook.

По мнению экспертов, Apple должна презентовать в поточном году сразу три модели iPhone. Все устройства оснастят технологией Face ID и безрамочным экраном, а также LCD-матрицей.

