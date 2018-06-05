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| | Новый iPhone X Plus получит ценник в 1 тыс. долларов

Новый iPhone X Plus получит ценник в 1 тыс. долларов

Сегодня, 10:33

На днях в Сети появилась информация о стоимости последователя десятой серии смартфонов Apple, дебют которого должен состоятся уже в этом году.

 

Сообщается, что новый iPhone X Plus получит ценник в 1 тыс. долларов. Компания не планирует снижать цену на свою технику, в частности на мобильное устройство iPhone X, вышедшее осенью прошлого года, а также его модификацию Plus. Разработчики намерены сохранить стоимость своих аппаратов на высоком уровне, а также добиться увеличения спроса на iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Известно, что iPhone X Plus получит 6,5-дюймовый экран. Многие эксперты предполагают, что девайс будет стоить намного дороже и сравняется с линейкой MacBook.

По мнению экспертов, Apple должна презентовать в поточном году сразу три модели iPhone. Все устройства оснастят технологией Face ID и безрамочным экраном, а также LCD-матрицей.


Мирослава Донцова
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