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Xiaomi «обрушил» цены на наиболее популярные смартфоны в России

Сегодня, 09:03

Отныне россияне смогут позволить себе приобретение современных гаджетов без переплат, как это было до снижения ценников на устройства.

Официальный магазин китайского бренда Xiaomi в России буквально обрушил цены на самые популярные смартфоны. Ранее в России Redmi 5 с тремя Гб оперативной и 32 Гб внутренней памяти стоил 13990 рублей, а за RedmI 5 Plus c теми же модулями памяти просили 14990 рублей, то в данный момент их цена была снижена на четыре тысячи рублей. Данное снижение цен коснулось наиболее популярных смартфонов компании, представленных в различных комплектациях.

Совсем недавно в продажу поступил гаджет Redmi Note 5, основной особенностью которого стала двойная камера и увеличенная диагональ дисплея, однако, его изначальный ценник в 17990 рублей уж очень «кусался» по мнению многих россиян. Но после «обвала» цен, утверждённых Xiaomi, этот смартфон можно приобрести всего за 13990 рублей.


Александр Вест
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