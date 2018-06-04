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| | В Apple пообещали ускорить старые iPhone в полтора-два раза

В Apple пообещали ускорить старые iPhone в полтора-два раза

Вчера, 23:09

Представление шло через онлайн-трансляцию сайта компании.

 

В корпорации Apple показали новую версию iOS. Демонстрация проходила в ходе конференции WWDC. Разработчики заявили, что в новой версии осуществят ускорение производительности всех аппаратов. Отмечается, что приложения будут включаться на 40% быстрее, а камера аж на 70%. Также эксперты изменили предложение «Фото», обновили дизайн и улучшили поиск фотоснимков.

Стало известно, что в новой ОС внедрят предложение Measure. Программа позволит в дополнительной реальности измерять размер объекта. Кстати, в шторке уведомлений создадут группировку по приложениям. В течение недели гаджет будет создавать график, где опубликуют информацию о том, сколько пользователь провел в соцсетях и мессенджерах.

Разработчики сообщили, что в обновлении внесена возможность ограничения времени использования девайса. Анимоджи теперь могут выставлять язык, также появились маски с динозавром, добрый тигром, таинственным призраком и коалой. Известно, что пользователи смогут создавать свои анимоджи при помощи собственного лица.

До iOS 12 можно будет обновиться при условии, если пользователь ранее получал iOS 11 (начиная с iPhone 5s, iPad Air, а также Mini 2). Новую ОС выпустят осень этого года.


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