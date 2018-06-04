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| | В FaceTime на гаджетах Apple появилась возможность создания группового видеочата

В FaceTime на гаджетах Apple появилась возможность создания группового видеочата

Вчера, 22:57

Новую функцию разработчики представили на Apple Worldwide Developers Conference 2018 (WWDC 2018). На всех устройствах от Apple возможность групповых видеоконференций будет доступна после выхода обновления iOS 12.

 

FaceTime – это специальная программа, установленная на всех смартфонах, плеерах, планшетах, ноутбуках и компьютерах от Apple, благодаря которой можно делать видео- или аудиозвонки на устройства, работающие на iOS. На WWDC 2018, которая будет проводиться 4-8 июня, уже была показана новая возможность FaceTime, благодаря которой можно создавать групповые видео-конференции. В Apple утверждают, что эта функция станет доступна после обновления фирменной операционной системы до 12-й версии.

Для участия в групповой беседе можно будет создать ее самому или принять приглашение присоединиться к существующему видеоразговору. Кроме того, теперь есть возможность создавать и аудиочаты с несколькими участниками. Максимальное количество человек в беседе – 32. В Skype в аналогичных звонках могут участвовать максимум 25 человек. Также на основе внешности беседующего программа может создать аватарку-эмодзи.


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