В FaceTime на гаджетах Apple появилась возможность создания группового видеочата

Новую функцию разработчики представили на Apple Worldwide Developers Conference 2018 (WWDC 2018). На всех устройствах от Apple возможность групповых видеоконференций будет доступна после выхода обновления iOS 12.

FaceTime – это специальная программа, установленная на всех смартфонах, плеерах, планшетах, ноутбуках и компьютерах от Apple, благодаря которой можно делать видео- или аудиозвонки на устройства, работающие на iOS. На WWDC 2018, которая будет проводиться 4-8 июня, уже была показана новая возможность FaceTime, благодаря которой можно создавать групповые видео-конференции. В Apple утверждают, что эта функция станет доступна после обновления фирменной операционной системы до 12-й версии.

Для участия в групповой беседе можно будет создать ее самому или принять приглашение присоединиться к существующему видеоразговору. Кроме того, теперь есть возможность создавать и аудиочаты с несколькими участниками. Максимальное количество человек в беседе – 32. В Skype в аналогичных звонках могут участвовать максимум 25 человек. Также на основе внешности беседующего программа может создать аватарку-эмодзи.