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Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

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По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

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| | В 10 кошельках хранится почти 50% EOS

В 10 кошельках хранится почти 50% EOS

Сегодня, 21:04

100 млн монет общей стоимостью в 1,5 млрд долларов, по мировому курсу на понедельник, принадлежат компании Block.one. Также портал успел собрать 4 млрд долларов в ходе ICO. О такой информации сообщает пользователь форума Reddit.

 

Есть не брать во внимание Block.one в рейтинге, то десять адресов имеют 39,67% всех токенов, а если проанализировать топ-100 адресов, то они контролируют больше половины эмиссии — 64,82%. Эксперты в криптовалютной сфере предположили, что самыми крупнейшими ресурсами, где хранят монеты по праву можно считать Bitfinex, Binance, а также Bithumb, но никак не индивидуальные лица.

Однако сайт CoinMarketCap сообщает, что всего лишь 25 торговых площадок имеют совместно с EOS свыше 1 миллиона долларов. Можно сделать вывод: как минимум 75 страниц из первой сотни имеют около 250 млн токенов.


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