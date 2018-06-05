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Xbox One получит умные колонки для голосового управления

Сегодня, 19:30

Компания Microsoft увеличит функциональный возможности игровой приставки Xbox One. Консоль дополнит личный помощник Alexa и Google Assistant. Информация об этом появилась на просторах Internet.

 

Xbox One получит умные колонки Amazon Echo для голосового управления. На данный момент владельцы приставки используют помощник Cortana. Для этого им приходится подключать датчик перемещения Kinect. После нововведения юзеры смогут пользоваться разными девайсами. Корпорация т Microsoft сейчас не называет полный комплект помощников, которые станут доступными на Xbox One.

Технологический гигант озвучит все возможности обновленной консоли позже. На данный момент Cortana станет доступным как приложение Amazon Echo.


Домбровский Сергей
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