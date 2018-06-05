Huawei P20 назван экспертами лучшим флагманским смартфоном в 2018 году

Специалисты рассмотрели несколько моделей флагманских гаджетов от разных производителей. Сравнив их технические характеристики, стало ясно, что лучшим является далеко не самый дорогой смартфон.

Специалисты решили выяснить, какой из выпущенных в 2018 году флагманских смартфонов является лучшим. С этой целью они сравнили технические характеристики гаджетов от разных производителей, но, как оказалось, лидерами в этом плане стали не самые дорогие смартфоны. Благодаря умеренной стоимости и отличному качеству Huawei P20 смог заслужить благосклонность экспертов.

Как специалисты, так и обычные пользователи выбрали этот девайс благодаря 12 Мп фронтальной камеры и 20 Мп основной, дополненной лазерным автофокусом. Работу смартфона обеспечивает HiSilicon Kirin 970, есть 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти.

При том же размере экрана, что и у Huawei P20, и с теми 4 Гб оперативной памяти рассматривали Samsung Galaxy S9, стоящий значительно больше большего аналога. Из-за несоответствия технических характеристик к стоимости, эксперты назвали эту модель не лучшей для приобретения.