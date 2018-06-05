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| | Huawei P20 назван экспертами лучшим флагманским смартфоном в 2018 году

Huawei P20 назван экспертами лучшим флагманским смартфоном в 2018 году

Сегодня, 07:20

Специалисты рассмотрели несколько моделей флагманских гаджетов от разных производителей. Сравнив их технические характеристики, стало ясно, что лучшим является далеко не самый дорогой смартфон.

 

Специалисты решили выяснить, какой из выпущенных в 2018 году флагманских смартфонов является лучшим. С этой целью они сравнили технические характеристики гаджетов от разных производителей, но, как оказалось, лидерами в этом плане стали не самые дорогие смартфоны. Благодаря умеренной стоимости и отличному качеству Huawei P20 смог заслужить благосклонность экспертов.

Как специалисты, так и обычные пользователи выбрали этот девайс благодаря 12 Мп фронтальной камеры и 20 Мп основной, дополненной лазерным автофокусом. Работу смартфона обеспечивает HiSilicon Kirin 970, есть 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти.

При том же размере экрана, что и у Huawei P20, и с теми 4 Гб оперативной памяти рассматривали Samsung Galaxy S9, стоящий значительно больше большего аналога. Из-за несоответствия технических характеристик к стоимости, эксперты назвали эту модель не лучшей для приобретения.


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