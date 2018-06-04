Tele2 в Иркутске заряжает гаджеты студентов

Альтернативный мобильный оператор связи установил зарядные станции для устройств на iOS и Android в трех корпусах Иркутского государственного университета.

Пресс-служба ИА «Телеинформ» проинформировала о том, что Tele2 в Иркутске решил помочь студентам заряжать их гаджеты в любой удобный для них момент. Для этого мобильный оператор установил современные мультизарядные устройства – станции с кабелями для подзарядки устройств на iOS и Android в нескольких зданиях Иркутского государственного университета. Воспользоваться ими может каждый учащийся. В сообщении компании утоняется, что зарядные станции призваны помочь студентам во время подготовки к зачетам и экзаменам: так они смогут искать полезную информацию в интернете, не опасаясь, что гаджет отключится из-за окончания заряда.

В самом учебном заведении отметили, что подобные зарядные станции стали обязательным «реквизитом» в каждом вузе.

Виктория Озерова