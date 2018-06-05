Начались разработки новой части игры Hitman

Фанаты игровой серии надеются, что подробностями создания игры разработчики поделятся на Е3 2018. Ранее про старт создания новой части информировал портал PSX-Sense, который эксперты оценивают, как надежный.

Портал из Новой Зеландии PSX-Sense сообщил, что начались разработки новой части Hitman. Источник вызывает доверие у экспертов, поэтому фанаты надеются, что уже во время грядущей выставки Е3 2018 на следующей неделе создатели игры представят новые подробности создаваемой части.

Над созданием работают сотрудники IO Interactive, а сама игра будет доступна для владельцев игровых консолей PlayStation 4 и Xbox One. Есть информация, что в новинке будет присутствовать Season Pass. Однако ничего не известно о том, что как именно будет представлен игровой сюжет – в формате эпизодов или, как это было в последний раз, целиком. Эксперты сообщают, что уже ноябре 2018 года все желающие смогут сыграть в новую часть Hitman. Предыдущая часть появилась в продаже в 2016 году.