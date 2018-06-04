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| | Смартфоны превратили человечество в «послушных мертвецов»

Смартфоны превратили человечество в «послушных мертвецов»

Сегодня, 14:43

Технологический прогресс обратился в обратную сторону, ведь многие пользователи уже не могут представить, как будет выглядеть их жизнь без обожаемого гаджета.

 

Начиная с 1 июня операторы в России начнут отключать абонентов, которые отказались предоставить свои паспортные данные. Внесенные в федеральный закон изменения связывают, как можно догадаться, с большей безопасностью. Касаются они не только людей, купивших себе SIM-карты у нелегальных продавцов, но также и тех, кто по словам экспертов, занимает высокую должность в правительственной компании. Гражданам важно понимать ответственность, которые они теперь будут нести за передачу информации и возможные последствия.

Эксперты сходятся во мнении о том, что многие люди стали «послушными мертвецами». В Британии, к примеру, каждое четвертое ДТП происходит именно из-за смартфонов, которые водители используют непосредственно во время управления своим транспортным средством. В Гонолулу решили бороться с этой печальной тенденцией, а потому все, кто смотрит в экран девайсов едя за рулем или даже переходя дорогу, должны будут выплатить крупный штраф.

Статистика указывает на то, что около 73% пользователей поддаются панике, если случайно забывают смартфон дома, а еще 54% юзеров не могут уснуть, если не проверят уведомления в социальных сетях. 33% берут гаджеты с собой, даже если им придется побывать на деловой встрече. Наибольшее влияние прогресс оказал на интеллект и мышление человека.

Все чаще современные люди полагаются на свои девайсы, если им надо решить какую-то повседневную задачу. Тем не менее, многие не считают это проблемой, ведь, по сути, смартфоны и были придуманы для этих целей.


Николай Офицеров
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РИА ВладТайм
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