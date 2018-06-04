Анонсированы беспроводные наушники, заряжающие смартфон

Данный девайс с обычным чехлом можно приобрести за 99 долларов, а за AmpPack 149 долларов. В продаже данные устройства появятся в сентябре 2018 года.

Компания Ascape Audio анонсировала беспроводные графеновые наушники. Чехол для устройства может служить чехлом для смартфона, а встроенный повербанк может заряжать устройство. Сообщается, что девайс оснащен двумя микрофонами, регулировкой звука, а также кнопкой вызова помощника. Помимо этого наушники поддерживают функцию Bluetooth 5.0. Корпус новшества защитит устройство от влаги и пыли. Заряда аккумулятора хватит на 4,5 часа работы, а обычный зарядный чехол добавил еще 20 часов.

Отметим, что для устройств компании Apple специалисты разработали специальный блок AmpPack, который может служить и чехлом для iPhone, а также заряжать смартфон. Чехол моет подключаться к обычной системе питания, а также к беспроводной Qi-стандарта.

Анна Котова